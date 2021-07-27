Жителей Мегиона задержали за кражу обрезок металлических труб Фото: Татьяна Коркина

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 65 преступлений. По горячим следам раскрыто 41.

Сотрудники уголовного розыска Мегиона задержали подозреваемых в краже технологических обрезок металлических труб, которые вынесли их с территории производственной базы. Похищенное мужчины сдали в пункт приёма лома чёрного металла и выручили 16 тысяч. Возбуждено уголовное дело, наказания они будут дожидаться под подпиской о невыезде.

Полицейские Березовского района выяснили, что ранее неоднократно судимая жительница пгт. Березово украла банковскую карту у 30-летнего мужчины и расплачивалась чужими деньгами в различных магазинах. Проводится проверка.

Житель Нижневартовска угнал «Газель» от дома по улице Рабочая. Сейчас он также находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, за прошедшие сутки раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений. Так, полицейские Лангепаса задержали 61-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Так, житель города, похитил 18 металлических труб с территории дачного участка. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.