Коронавирус в Югре. Последние новости на 27 июля 2021 года: скончались 4 человека Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 27 июля. Число заболевших растёт с каждым днём и за последние сутки выявлено 198 новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших зарегистрировано в в Сургуте – 60 человек. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 16 случаев, 18-29 лет – 34 случая, 30-49 лет – 76 случаев, 50-64 лет – 62, старше 65 лет – 10. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 178 случаев, источник инфекции устанавливается в 2 случаях, 18 случаев завозных. За сутки на COVID-19 обследованы 3 944 человека.

Состоянии 144 пациентов по-прежнему тяжёлое, за сутки умерли 4 человека с подтвержденным ковидом. Но есть и хорошие новости: за минувший день вылечились от COVID-19 75 жителей региона.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 23 239 новых случаев коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 727 летальных исхода.

В Югорске продолжают проверки на соблюдение антиковидных мер - проверяют общепит.

Кроме того, в Югре ввели новые ограничения из-за коронавируса. Многие из них коснутся жителей Югорска и Советского.

Ещё одна новость из Югорска. Там, в экстренно прооперировали пациентку с коронавирусом и впервые сделали полостную операцию в "Красной зоне".

А в Когалыме сотрудника одного из предприятий накажут за поддельный ПЦР-тест на COVID-19, который он предоставил в отдел кадров и получил за него возврат оплаты.