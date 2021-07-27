Погода в Югре на 27 июля 2021 года: дожди и грозы Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 27 июля 2021 года: температура воздуха днём +16, +21 °С, ночью +5, +10 °С, местами до +16 °С. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +19, +21 °С, ночью +8, +10 °С. Облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с.

В восточных районах ХМАО – Югры, а именно в Нижневартовском районе, Нижневартовске, Радужном, Мегионе, Покачах, Лангепасе ожидаются сильный дождь и гроза.

Погода в Югре 27 июля 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Грозы на Руси боялись и потому, что от молний часто гибли люди — как от самих ударов, так и от пожаров. Впрочем, со временем научились различать: в одни деревья молнии ударяют чаще, чем в другие. Больше всего «небесный огонь» притягивают дубы, ели, сосны и березы — то есть те деревья, корни которых уходят глубоко в землю и которые из-за этого становятся своего рода природными антеннами. А вот в тополь и орешник молния попадает крайне редко. Люди это знали и считали самым надежным убежищем от грозы невысокий кустарник.