Югорчанка хотела продать шубу, но попала в руки мошенникам Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске 41-летняя жительница Нижневартовска разместила на одном из рекламных сайтов объявление о продаже норковой шубы за 25 тысяч рублей. Вскоре ей написал покупательница с вопросом о состоянии товара.

Незнакомка предложила вартовчанке оформить сделку и выслала ссылку, по которой перешла югорчанка. Ничего не подозревая она ввела свои личные данные и реквизиты банковской карты. В результате чего у неё списались в размере 12 тысяч 234 рублей. Спустя какое-то время женщине пришла ещё одна ссылка якобы от службы технической поддержки для возврата денег. В надежде вернуть свои деньги потерпевшая повторно ввела данные своей карты, но лишилась ещё такой же суммы.

Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

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