В Сургуте восстановят 30 тысяч квадратных метров газона Фото: Администрация Сургута

Впервые за 10 лет из городского бюджета в Сургуте выделили средства на восстановление газонов – на сумме 9 миллионов рублей. Раньше площадки приводили в порядок только при ремонте дорог в рамках контрактных обязательств. До конца лета в городе планируют восстановить больше 30 тысяч квадратных метров травяного покрытия.

- Решение о дополнительном финансировании работ по озеленению было принято на первом оперативном штабе по вопросам городского хозяйства. Заседание проходило под председательством Главы Сургута Андрея Филатова. Средства были выделены в мае, в июне специалисты приступили к озеленению разделительной полосы на дороге по улице Крылова. Газон там превышал уровень бордюрного камня. Из-за этого во время дождя грунт выносило на дорогу, – рассказала начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Газон площадью порядка 3,5 тысяч квадратных метров восстановили всего за 20 дней. В ближайшее время в Сургуте приведут в порядок газон на улицах Аэрофлотской, Показаньева, Грибоедовской развязке и по Югорскому тракту.