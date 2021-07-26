Жительница Сургутского района перевела мошенникам 150 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе обратилась 64-летняя жительница села Угут, которая пострадала от мошенников. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником Центрального банка России. Незнакомец сказал югорчанке, что происходит попытка списания денег с её счёта. Испугавшись за свои сбережения, женщина назвала лже-сотруднику банка сумму денег на счёте.

Затем «банкир» сообщил, что её деньги переведены на безопасный счёт и в качестве подтверждения отправил ей скан-копию документа, в содержании которого написаны реквизиты банка, а также печать и подпись специалиста банка. Кроме того, он заверил, что на карте женщины находятся деньги Центробанка и их следует вернуть.

Под диктовку афериста, она перевела деньги на электронный кошелек, который привязан к абонентскому номеру на сумму в размере 150 тысяч рублей. Пострадавшая знала о подобной схеме мошенничества, но беспокоясь за свои средства, доверилась незнакомцу и действовала по его указке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Причастным к совершению этого преступления, согласно статье, может грозить наказание в виде лишения своды на срок до 5 лет.