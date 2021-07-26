Число заболевших коронавирусом в Югре на 26 июля 2021 года увеличилось на 198 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжается рост заболеваний коронавируса. За минувшие сутки в регионе подтверждено 198 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. За весь период пандемии в округе зафиксировано 64 361 случай новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 166 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 192 случаях, по 6 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 673 человека, сняты с наблюдения – 242 710. За сутки на COVID-19 обследованы 3 944 человека, всего прошли обследование 1 935 291 житель региона.

Случаи заболевания коронавирусом за день вывалены: в Сургуте – 60; Нефтеюганске – 28; Нижневартовске – 23; Ханты-Мансийске – 19; Урае – 10; Сургутском районе – 8; Нягани – 7; Югорске – 7; Кондинском районе – 7; Пыть-Яхе – 5; Нижневартовском районе – 5; Мегионе – 4; Советском районе – 4; Радужном – 3; Лангепасе – 2; Нефтеюганском районе – 2; Октябрьском районе – 2; Когалыме – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

В тяжелом состоянии находятся 144 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки скончались 4 человека с коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 916 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 75 человек, за весь период пандемии вылечились 60 834 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 23 239 новых случаев коронавируса в 84 регионах, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 149 780 случаев коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 5 506 834 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.