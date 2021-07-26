В Югре мужчина пытался получить повышение с помощью поддельного диплома Фото: Юлия Кучеренко

Полицейские межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» возбудили уголовное дело против 38-летнего жителя Башкортостана. Во время проверки выяснилось, что подозреваемый, работал в одной из нефтегазодобывающих компаний. Пытаясь перевестись на вышестоящую должность мужчина предоставил в отдел кадров поддельный диплом о среднем профессиональном образовании.

После проверки оказалось, что администрация учебного учреждения, отрицает факт выдачи поддельного документа подозреваемому.

Мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Ранее мы писали, как в Югре обнаружили депутатов с поддельными дипломами. Подложные документы нашли при проверке прокуроры города Пыть-Яха.