В Октябрьском районе нашли артефакт тысячелетней давности Фото: Администрация Октябрьского района

В Октябрьском районе нашли артефакт тысячелетней давности. Орнаменты прольют свет на происхождение древнего населения Югры, так утверждают археологи, которые работают сейчас в городище Шеркалы-1 в Октябрьском районе под руководством известного югорского учёного Александра Кенига. Сохранившийся орнамент на бересте, которую датируют XI веком признан удачей этого года. В последний раз подобные артефакты находили в этих краях больше 40 лет назад. В коллекции экспедиции уже больше сотни артефактов — это железные ножи и наконечники стрел, фрагменты кожаной обуви, бусы и бронзовые подвески, а также керамическая и берестяная посуда, сообщают в администрации района.

Найденные материалы передадут в Государственный окружной музей Природы и Человека, а также их используют при подготовке разделов издания «Академическая история Югры».

- Работы этого года подтвердили все наши предположения, сделанные в 2018 и 2019 годах. Мы раскопали жилое сооружение с очень явными конструкциями и архитектурными сооружениями. Это срубное жилище, внутри которого находится печь-каменка, что подтверждает связь населения этого городка с северным прикамьем и даже с северо-русскими землями Древней Руси, – рассказал Александр Кениг, кандидат исторических наук, член редсовета «Академическая история Югры».