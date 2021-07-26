В Ханты-Мансийске особенным детям установят качели в новом сквере Фото: Городской информационный центр

Неравнодушные хантымансийцы предложили поставить в городе качели для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщает Городской информационный центр.

В июне началось проектирование общественного пространства в границах улиц Комсомольская, Калинина, Ленина, именно здесь будет расположен сквер и детская площадка с инклюзивными элементами. Именно на этой площадке рассматривают возможность установки подобных качелей.

Расположение инклюзивного игрового комплекса будет удобным для семей детей с ограниченными возможностями, ведь парк располагается напротив окружной клинической больницы, близко к центру города. Помимо площадки здесь будет уютный сквер для прогулок, автопарковка и точка общепита.

В рейтинге объектов, которые в обязательном порядке подлежат благоустройству, это общественное пространство заняло третье место, проект поддержали 1 726 жителей окружной столицы.