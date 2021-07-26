Жительница Ханты-Мансийска смогла вовремя распознать мнимого банкира и сохранила деньги Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 18 случаев мошенничества. Мошенники обогатились за счёт наивных югорчан почти на 6 миллионов рублей. Больше всего случаев зафиксировано в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Когалыме, Урае, Советском и Березовском районах.

Так, житель Сургута отдал больше 900 тысяч рублей мнимому продавцу дизельного топлива, который пообещал продать нефтепродукт по цене ниже рыночной. Не подозревая подвоха, мужчина перевёл на счёт афериста деньги, после чего мошенник перестал выходить на связь. А 61-летняя жительница окружной столицы, вовремя смогла распознать мнимого банкира, который настаивал на оформлении кредита. Женщина успела оформить кредит, но перевести их на счёт афериста все же не решилась и сохранила почти 1 миллион рублей.

В Березовском районе 57-летняя женщина попалась на удочку мошенников, которые пообещали ей компенсацию в связи с коронавирусом. Ущерб составил больше 258 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.