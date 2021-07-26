В Югре от столкновения "Лады" и иномарки пострадали 4 человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные на территории Югры зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир.

Одно из ДТП произошло на 4 километре автодороги «Самотлорского месторождения» в Нижневартовском районе. Там, 32-летний водитель автомобиля «Лада», не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автомобиль «Ниссан», за рулём которого находилась 50-летняя женщина. В результате дорожно-транспортного происшествия 3 пассажира автомобиля «Лада» 23 и 48-летние женщины, 35-летний мужчина, а также пассажир «Ниссан», 44-летняя женщина, получили травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 36 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, 21 – за отказ от медицинского освидетельствования; 7 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 24 водителя наказаны за выезд на полосу встречного движения, 65 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений.