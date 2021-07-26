Житель Сургута обокрал дачный участок: вынес чужой ноутбук, рюкзак и кроссовки Фото: Юлия Кучеренко

За выходные в Югре зарегистрировано 109 преступлений. По горячим следам раскрыто 65. Одно из них произошло в Нижневартовске, полицейские задержали ранее судимого подозреваемого. Он украл из квартиры дома по проспекту Победы сотовый телефон, стоимостью 14 тысяч рублей.

В Сургуте подозреваемый разбил окно нежилого дома, на территории чужого дачного участка. Мужчина украл оттуда ноутбук, рюкзак и кроссовки. Похищенный ноутбук он сдал в комиссионный магазин. А сотрудники ГИБДД Урая задержали местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля.

Кроме того, в округе продолжаются кражи велосипедов. Так, в Нижневартовске подозреваемая, угнала велосипед, стоимостью 9 тысяч рублей, от дома по Комсомольскому Бульвару. Ещё один кража велика зарегистрирована в посёлке Сергино Октябрьского района. В этом случае сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Оперативники Ханты-Мансийска выяснили, что в 2019 году 35-летний мужчина украл 12 тысяч рублей у 52-летней женщины. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания за ранее совершённое преступление. Ещё одно преступление зафиксировано в Советском. Там полицейские выяснили, что двое парней разбили лобовое стекло на автомобиле.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.