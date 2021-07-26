В Югорске экстренно прооперировали пациентку с коронавирусом Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В стационаре Югорской больницы у пациентки на фоне кашля появились сильные боли в давней грыже на животе. Женщину экстренно прооперировали в условиях бокса реанимационного отделения в «красной зоне».

Раньше все эти действия отрабатывались врачами только в теории, а теперь и реализовались на практике. Выполнение мелких операций стало уже рутиной, но полостная операция стала первой в госпитале и прошла без осложнений. Медики были полностью готовы к работе в сложных условиях и обеспечили проведение общего наркоза. Под контролем лечащего врача на 10 сутки с выздоровлением и отрицательным анализом ПЦР пациентку выписали из госпиталя. Что интересно, выздоровление женщины совпало с её днём рождения.

Напомним, мы писали ранее, что в Нижневартовске увеличили количество мест в реанимации ковидного госпиталя. Там же трёхзвездочный отель стал ковидным обсерватором.