В Нижневартовске задержали парня с розовыми наркотиками Фото: УМВД России по г. Нижневартовску

В Нижневартовске в районе улицы Восточный объезд задержали 23-летнего местного жителя, у которого нашли подозрительный свёрток с порошкообразным веществом розового цвета. По результатам химико-токсикологического исследования, вещество является наркотиком - МДМА, массой 0,799 грамма, сообщают в УМВД России по Нижневартовску.

По словам подозреваемого, наркотики он купил через интернет для себя. Раньше молодой человек привлекался к уголовной ответственности за другие преступления.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - сообщили в полиции.

Парню может грозить максимальное наказание - лишение свободы сроком до трёх лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.