Погода в Югре на 26 июля 2021 года: гроза и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 26 июля 2021 года: температура воздуха днём +17, +22 °С, в восточных районах до +27 °С. Ночью +6, +11 °С, местами +12, +17 °С. По западной половине местами небольшой дождь, по восточной половине кратковременный, местами сильный дождь и гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы ветра до 15-18 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +19, +21 °С, ночью +8, +10 °С. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

Погода в Югре 26 июля 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Из-за плохой погоды возможны аварии и перебои в работе электричества. Во время грозы лучше находиться в помещении, а при сильном ветре закрыть все форточки и окна в помещениях. В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, следует незамедлительно звонить по телефону 112.