Набережная реки Ингу-Ягун готова на 30%

Проект благоустройства набережной реки Ингу-Ягун разработан с учетом мнения когалымчан Фото: Мария Толстихина

В Когалыме продолжается строительство набережной реки Ингу-Ягун. Недавно состоялась общественная приемка одного из этапов строительства объекта. Всего площадь объекта составляет 5 900 квадратных метров.

Проект благоустройства набережной реки Ингу-Ягун разработан с учетом мнения когалымчан. Здесь предусмотрена организация спусков в воду и пирсов, смотровой вышки, деревянных беседок, устройство эко-тропы, веревочного парка, детской и спортивной площадок, а также насыщение территории различными малыми архитектурными формами, подчеркивающими тематику территории, именуемой «Югорский очаг».

На данный момент готовность объекта составляет 30%. Уже выполнена большая часть работ по обустройству участка велосипедной дорожки. Она будет проходить через весь объект, и является частью велосипедного маршрута. Также на 70 % выполнены работы по устройству покрытия из тротуарной плитки, смонтировано новое ограждение вдоль набережной реки Ингу-Ягун.