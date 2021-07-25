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Дом. Семья25 июля 2021 17:24

В Сургуте на Пролетарском проспекте начали обустраивать теплотрассу

Мария Толстихина
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Трубы от Геологической до Университетской приведут в порядок в августе

Трубы от Геологической до Университетской приведут в порядок в августе

Фото: Мария Толстихина

Трубы от Геологической до Университетской приведут в порядок в августе. Инженерные сети на Пролетарском проспекте оборудуют защитным ограждением в два этапа. Выполнит работы компания «Сургутские городские электрические сети».

Сейчас ведутся земляные работы, производится закрутка винтовых свай. По улице Геологической более половины свай уже установлены. Через две недели начнется установка декоративных фасадов.

Пешеходные переходы на Пролетарском проспекте сохранят в прежнем количестве в соответствии с архитектурной концепцией оформления тепломагистрали.

В следующем году планируют облагородить теплотрассу от Университетской до Маяковского. Общая протяженность работ на Пролетарском проспекте – два километра.