В Югорске продолжают проверки на соблюдение антиковидных мер Фото: Мария Толстихина

Рейдовые контрольные мероприятия в Югорске по соблюдению антиковидных мер продолжаются. Этим занимаются специалисты администрации, полиции и Роспотребнадзора. В двух заведениях обнаружили нарушения.

А именно в ресторане «Бургер кинг» в ТЦ «Столичный сити» и в пиццерии «Додо пицца». В первом случае отсутствует инструкция для дезинфекции, во втором - нет специальных противовирусных средств для обработки.

Предприятия общепита проверяют наличие антисептиков при входе, масок и перчаток у персонала, журналов дезинфекции и замера температуры у сотрудников, а также обработку поверхностей и соблюдение социальной дистанции – расстановка столов и кресел в 1,5-2-х метров друг от друга.