Коронавирус в Югре. Последние новости на 25 июля 2021 года: заболеваемость растет

Количество заболевших увеличилось на 194 Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 25 июля. Количество заболевших увеличилось на 194 и составило 64 163 человек. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Сургуте.

На момент выявления у 164 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония. Выздоровели за весь период пандемии — 60 759 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 126 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 153 874 летальных исхода, выздоровели 5 490 634 человека.