Погода в Югре на 23 июля 2021 года: дождь Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 23 июля 2021 года: температура воздуха днём +26, +31 °С, в отдельных районах +16, +21 °С. Температура ночью +13, +18 °С, в отдельных районах +5, +10 °С. Облачно с прояснениями. По западной половине местами сильный дождь, по восточной половине тоже дождь. В отдельных районах гроза. Ветер южный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, порывами до 14 м/с, днём 8-13 м/с, порывы ветра при грозе до 15-18 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +27, +29 °С, ночью +14, +16 °С. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днём кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днём 8-13 м/с.

Погода в Югре 23 июля 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Напомним, мы сообщали, что в ближайшие три дня в Югре ожидаются дожди и грозы.