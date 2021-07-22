Погода в Югре на 22 июля 2021 года: дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 22 июля 2021 года: температура воздуха днём +22, +27 °С, по северо-западу +16, +21 °С, ночью +13, +18 °С, по северо-западу +7, +12 °С. Переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ветер западных направлений 5-10 м/с, ночью местами порывы ветра до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +25, +27 °С, ночью +16, +18 °С. Переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днём без осадков. Ветер западных направлений 5-10 м/с.

Погода в Югре 22 июля 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси на Панкратия и Кирилла всей семьей пробовали первые огурцы. А самый первый огурец хозяйка должна была сорвать скрытно от всех и закопать в самом потаенном уголке огорода - в таком случае и следующий год будет урожайным. Огурцы по праву считались одним из самых любимых овощей. На Руси их ели прямо с грядки, готовили из них разнообразные блюда. Огурцы жарили — подобно кабачку, вырезая семена и оставляя только толстые мясистые стенки; их тушили с мясом; готовили из огурцов суп. А зимой главным лакомством на столе были огурцы квашеные.