Житель Нефтеюганска, в погоне за легкими деньгами, набрал кредитов и отдал все аферистам Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нефтеюганска обратился югорчанин, который рассказал, что из-за мошенников лишился крупной суммы денег. Ему на сотовый телефон позвонил с неизвестного номера мужчина и представился сотрудником одной из компаний, так называемых брокеров.

Ему предложили вкладывать деньги в любой валюте в инвестиции и зарабатывать на этом. Югорчанина убедили в абсолютной безопасности и надёжности, и предложили сделать первые манипуляции на их сайте. Мужчина, обрадовался возможности увеличить доход, с июня текущего года переводил в личном кабинете различные суммы на виртуальный счёт. Так как собственных накоплений у мужчины не было, он брал кредиты. Всё это время потерпевший наблюдал, как «увеличивается его доход» от вложений и даже снимал небольшие суммы.

Когда потерпевший захотел закрыть счёт и снять деньги полностью, ему это не удалось. «Персональный менеджер» перестал выходить на связь. Осознав, что его обманули, северянин обратился в полицию.

В общей сложности он лишился больше 2 миллионов рублей, которые взяты в кредит в разных банках.