Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 июля 2021 года увеличилось на 182 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжается рост заболевания коронавирусом. Так, за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 182 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период в регионе зафиксировано 63 047 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 160 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у 3 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 177 случаях, по 5 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 352 человека, сняты с наблюдения – 239 484 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 3 386 человек, всего прошли обследование 1 901 588 жителей Югры.

Случаи заболевания ковидом за день зарегистрированы: в Сургуте – 53; Ханты-Мансийске – 32; Урае – 16; Нижневартовске – 14; Советском районе – 10; Сургутском районе – 10; Нефтеюганске – 8; Нягани – 6; Югорске – 5; Лангепасе – 4; Березовском районе – 4; Пыть-Яхе – 3; Радужном– 3; Кондинском районе – 3; Октябрьском районе – 3; Когалыме – 2; Мегионе – 2; Нижневартовском районе – 2; Покачах – 1; Нефтеюганском районе – 1.

Состояние 138 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день зарегистрировано 6 смертей от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 884 человека. За сутки выписано по выздоровлению 33 человека, за весь период пандемии вылечились 59 651 югорчанин.

За последние сутки в России выявлено 24 633 новых случая коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 719 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 764 человека. Всего на сегодняшний день зафиксировано 5 982 766 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 149 138 летальных исходов, выздоровели 5 359 995 человек.