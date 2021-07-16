Сегодня в Сургутском и Нижневартовском районах ожидается сильный ливень и гроза Фото: Юлия Кучеренко

В ближайшие сутки в восточных районах Ханты-Мансийского автономного округа, а именно в Сургутском и Нижневартовском районах ожидается сильный ливень и гроза, передают синоптики региона.

Из-за плохой и опасной погоды повышается вероятность возникновения ЧС, возможны аварии на линиях энергосистем, аварийные отключения электроснабжения и увеличение количества ДТП.

Спасатели округа рекомендует югорчанам планировать свой день с учётом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов о безопасности. При усилении ветра по возможности оставаться дома, закрыть все форточки и окна в помещениях. На улице лучше не подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам. Кроме того, не следует стоять у стен домов, так как ветер может сорвать с них покрытие. Важно не оставлять без присмотра пожилых людей и детей.

Водителям необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скорость движения. Гроза может не только вызвать аварии, но и навредить отдельным людям, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности при разрядах молнии. Во время грозы лучше находиться в помещении.

При перепадах напряжения в электросети квартиры нужно немедленно обесточит все электроприборы, чтобы при внезапном включении электричества не произошёл пожар. Лучше не пренебрегать пожарной безопасности, при ветре малейший очаг возгорания может обернуться масштабной трагедией.

Телефон экстренной службы - 112.