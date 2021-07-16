В Октябрьском районе сносят аварийное жилье и опасные постройки Фото: Администрация Октябрьского района

В Сергино Октябрьского района сносят аварийное жильё и хозяйственные постройки. Так, на минувшей неделе подрядчик завершил работы по сносу аварийного здания бывшей фермы. Заброшенное здание представляло серьёзную опасность, так как находилось в критическом состоянии, с частично обрушившимися стенами и перегородками. Сейчас постройку полностью ликвидировали.

Кроме того, в посёлке приступили к выполнению работ по сносу аварийного жилого фонда. В рамках муниципального контракта подрядчик снесёт три дома по улицам Железнодорожников, Набережная, Южная. Работник не только снесут постройки, но и уберут строительный мусор, материалы и конструкции, образовавшихся после сноса зданий, благоустройству территорий.

- Срок выполнения работ – до конца июля, а возможно и раньше. В ходе плановых мероприятий по сносу аварийного жилья будут ликвидированы три дома – один двухэтажный и два двухквартирника. Все жильцы этих домов уже расселены, - рассказал Сергей Марков, глава сельского поселения Сергино.