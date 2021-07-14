Житель Нефтеюганска пытался купить колеса и шины, но по своей глупости потерял деньги Фото: pixabay.com

В полицию Нефтеюганска с заявлениями о мошенничествах обратились сразу трое местных жителей. Один из них хотел сэкономить и в Инстаграм оформил заказ на покупку колёс, шин и дисков на свой автомобиль. После того, как он оплатил «покупку» в размере 40 тысяч рублей, «продавец» пообещал отправить товар, но в итоге 28-летнмй молодой человек так ничего не дождался.

Ещё один 40-летний югорчанин на сайте «travel-top.onlin» заказал авиабилеты по маршруту «Красноярск - Новосибирск - Иркутск». Нефтеюганец ввёл данные банковской карты, после чего с его счёта списались 17 тысяч 600 рублей. Электронные проездные документы на почту мужчины так и не поступили.

А 50-летний мужчина по совету афериста пытался переоформить банковскую карту, срок которой подходил к концу. Житель Нефтеюганска назвал всю секретную информацию, пришедшую в сообщении. В итоге с его карты списались 60 тысяч рублей.

По данным случаям возбуждены уголовные дела.