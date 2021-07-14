Россияне стали чаще выбирать тарифы с безлимитным интернетом

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Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily объявило результаты собственного опроса среди населения и выяснило, какие интернет-тарифы предпочитают российские абоненты. Опрос проводился в мае 2021 года среди двух тысяч человек в городах миллиониках России.

Среди операторов «большой тройки» более четверти российских абонентов выбрали тарифы с безлимитным интернетом. Из них 3% подключили ее недавно — уже после карантина, 7% планируют перейти на нее в ближайшее время. При этом 4% подключались на время карантина и уже отключили, а 56% — не пользовались вообще и не собираются.

Среди абонентов «большой тройки» операторов безлимитным интернетом пользуются 26%. Больше всего пользователей с безлимиткой у МегаФона. На вопрос, сколько должен стоить тариф с безлимитным интернетом, 69% абонентов ответили, что не более 500 руб. в месяц.

В масштабах страны мобильным безлимитным интернетом пользуются порядка 15% россиян. Такая скромная цифра указывает на разные потребности жителей мегаполисов и российской глубинки, а также на проблемы со связью, которую операторы не всегда могут полноценно обеспечить.