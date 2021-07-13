Нефтяная компания в Югре заплатит 4 миллиона за ущерб природе Фото: pixabay.com

В Югре природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе предприятия нефтедобывающего комплекса. Выяснилось, что в январе и апреле прошлого года в результате порывов трубопроводов АО «Томскнефть ВНК» нефтесодержащая жидкость разлилась на территории леса.

Общая площадь загрязнений составила 1 884 квадратных метра. От аварии окружающей среде регионе причинен ущерб на 4 миллиона рублей.

Прокуратура подала иск в суд, в котором потребовал обязать предприятие возместить причиненный ущерб. Югорский суд удовлетворил все требования и они уже вступили в законную силу. Исполнение судебных решений также контролируется прокуратурой округа.

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