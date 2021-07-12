За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 85 пожаров Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 85 пожаров, спасено 30 человек, а также имущество жителей региона на сумму более 45 миллионов рублей.

Чаще всего горели жилые дома, дачи, гаражи, бани и автомобили. Пожарные выезжали на возгорания сухой травы и мусора. Основная причина пожаров - нарушения использования электрооборудования и бытовых приборов, а также нарушение пожарной безопасности.

С начала пожароопасного периода на территории округа зарегистрировано 217 природных пожаров. На сегодняшний день в Югре зарегистрировано 9 действующих природных пожаров. В Березовском и Урайском лесничестве.

ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, призывают жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять без присмотра включенные электроприборы и не перегружать электропроводку. Кроме того, следует регулярно проверять состояние розеток и приборов в доме, не использовать сломанное оборудование, а при обнаружении неисправностей – вызвать специалиста.

В случае пожара нужно незамедлительно сообщить по телефонам 101 и 112.