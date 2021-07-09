Спортсменка из Мегиона "допрыгалась" до бронзы на Спартакиаде по прыжкам на батуте Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Спортсмены из Мегиона успешно выступили в финале V летней Спартакиады молодежи России по прыжкам на батуте. Бронзу в финале Спартакиады заслужила Алёна Калашникова. Соревнования проходили с 6 по 9 июля в Оренбурге.

Девушка завоевала бронзу в индивидуальных прыжках и пятое место в двойном минитрампе. Ещё один мегионский прыгун - Богдан Сыли остановился в шаге от пьедестала почёта по итогам индивидуальной программы.

Кроме перечисленных спортсменов честь Югры на этих стартах защищает также Диана Шевченко из Мегиона. Югорская сборная заняла пятое место из двадцати семи субъектов России в командном первенстве.

Напомним, мы сообщали, что спортсменки из Ханты-Мансийска будут бороться за медали на Олимпиаде в Токио. И о том, что югорчанка стала бронзовым призером первенства России по бильярдному спорту.