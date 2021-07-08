Погода в Югре на 8 июля 2021 года: небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 8 июля 2021 года: температура воздуха днём +25, +30 °С, по восточным районам +19, +24 °С. Ночью +10, +15 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, по восточным районам небольшой дождь. Ветер северных направлений 3-8 м/с, днём в отдельных районах порывы до 13 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +25, +27 °С, ночью +13, +15 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северных направлений 3-8 м/с.

В этот день подмечали приметы, более приземленные, касались погоды и сенокоса, который начинался как раз в это время. Люди подмечали: если свиньи и мыши начинают есть сено - покос будет худой; об этом же свидетельствовало обилие кашки на лугах. Наблюдали и за рассадой: если она хорошо пьет поливку - дни сенокоса будут сухими, если же не вбирает воду - влажными.