Число заболевших коронавирусом в Югре на 7 июля 2021 года увеличилось на 157 человек Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 157 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. За весь период пандемии выявлено 60 895 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3625,49 случая на 100 тысяч населения. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 18 случаев, 18-29 лет – 21 случаев, 30-49 лет – 59 случай, 50-64 лет – 34, старше 65 лет – 25. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 148 случаев, 9 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 диагностирована пневмония, у 4 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 152 случаях, по 5 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 535 человек, сняты с наблюдения – 232 766 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 2 331 человек, всего прошли обследование 1 840 660 жителей региона.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом выявлено: в Сургуте – 31; Нижневартовске – 21; Нефтеюганске – 16; Югорске – 12; Ханты-Мансийске – 11. Также случаи коронавируса зарегистрированы за день: в Советском районе – 10; Лангепасе – 9; Мегионе – 8; Урае – 7; Сургутском районе – 7; Нягани – 5; Октябрьском районе – 5; Пыть-Яхе – 3; Белоярском районе – 3; Кондинском районе – 3; Нижневартовском районе – 3; Когалыме – 2; Нефтеюганском районе – 1.

Состояние 89 пациентов по-прежнему тяжелое, 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день умерли от коронавируса 5 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 827 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 77 человек, за весь период пандемии вылечились 58 362 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 23 962 новых случая коронавируса и зафиксировано 725 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 20 067 человек. Всего в России выявлено 5 682 634 случая коронавируса, за весь период скончались 140 041 человек и выздоровели 5 121 919 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.