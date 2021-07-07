Бывшего директора суругутского караоке клуба осудили за смерть посетительницы Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте состоялся суд над бывшим директором караоке клуба, в котором погибла местная жительница. Его признали виновным по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее смерть человека".

Директор ООО «Медвежий угол» не обеспечил безопасность посетителей клуба и установил на потолке тяжелую металлическую конструкцию с закрепленными на ней мониторами и не проконтролировал крепление этой конструкции. Из-за халатности и небезопасной установки 23 июня 2018 года конструкция обрушилась на танцпол, где находилась 35-летняя посетительница. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Сургутский суд назначил директору клуба наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также ему назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей и лишения права занимать определенные должности в коммерческих организациях на срок 2 года 6 месяцев.