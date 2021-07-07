За кражу металлической бочки житель Нижневартовска может получить уголовный срок Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 59 преступлений, по горячим следам раскрыто 39.

В Сургуте возбужденного уголовного дело против 47-летнего мужчины, который украл из кармана куртки сотовый телефон у мужчины. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело и сейчас он находится под подпиской о невыезде. Также, сотрудники уголовного розыска Нижневартовска задержали подозреваемого в краже металлической бочки, стоимостью 28 тысяч рублей. Краденое мужчина сдал в пункт приёма цветных металлов. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Полицейские Урая нашли 38-летнего мужчину, который подозревается в том, что он уговорил своего знакомого попробовать и употреблять наркотики. Ведётся проверка.