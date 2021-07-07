В Ханты-Мансийске появится новая детская площадка Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске на улице Югорская к 1 сентября установят новые спортивные тренажёры, малые архитектурные формы и современное освещение. Площадку строят во дворе домов №9, 11 и 13, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», а также муниципальной программы «Развитие жилищно-дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска».

Стоимость площадки частично оплатят собственники, а большую часть средств внесут местные власти. В первую очередь на площадке заменят покрытие, а затем по просьбе жителей установят малые архитектурные формы. Кроме того на площадке установят новое современное освещение.

- Будут установлены спортивные тренажёры. Существующие малые архитектурные формы также будут отреставрированы и покрашены. По просьбе мамочек установят пандус, чтобы они с колясками могли беспрепятственно попадать на детскую площадку, - рассказал директор МП «ЖКУ» Александр Новосёлов.