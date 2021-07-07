Югорчанин поссорился с собутыльником и поджог его спящего в доме Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Житель посёлка Талинка загремел под уголовное дело по статье "убийство общеопасным способом".

Как сообщают в следственных органах Нягани, 5 июля 2021 года между 33-летним подозреваемым и его 59-летним односельчанином произошел конфликт во время застолья. Пьяные посиделки происходили в одном из деревянных домов посёлка Талинка, подготовленном к сносу. Дождавшись пока обидчик уснёт, злоумышленник поджёг дом и попытался убежать, но на улице его остановил местный житель, случайно проезжающий на велосипеде и обративший внимание на выбегающего из горевшего дома. До того, как приехали пожарные, потерпевший не смог сам выбраться и скончался от отравления дымом.

Подозреваемого задержали, по уголовному делу продолжается расследование.