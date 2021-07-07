В Ханты-Мансийске нашли подростков, которые разрисовали детскую площадку Фото: Городской информационный центр

В окружной столице Югры на одной из самых красивых детских площадок города на улице Коминтерна появились не самые красивые «творения». Подростки разрисовали спортивные объекты площадки и оставили на них нецензурные надписи. Отдел городской безопасности и подразделение по делам несовершеннолетних полиции быстро нашли нарушителей.

- Личности «художников» были установлены по камерам наружного наблюдения с возможностью интеллектуальной аналитики, входящие в систему АПК «Безопасный город». Подростков было двое. Они оказались учениками близлежащей школы - рассказал Алексей Попов, заместитель заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города. С подростками и их родителями провели беседу в присутствии социального педагога и полицейского. Ребята признали свою вину. Но их предупредили о том, что их будет контролировать комиссия по делам несовершеннолетних, и в случае повторения проступка, наказание будет более жестким.

Узнать личности подростков помогла система «Безопасный город» и благодаря ей в этом году выявлено 14 нарушителей, и около 240 административных нарушений. В городе расположены 192 камеры видеонаблюдения, сигнал с них поступает в дежурную часть МОМВД России «Ханты-Мансийский» и ЕДДС города.