Коронавирус в Югре. Последние новости на 7 июля 2021 года: умерли 4 человека Фото: pixabay.com

В Югре продолжают расти случаи заболевания коронавирусом, так за минувшие сутки подтверждено 154 новых случая COVID-19. Больше всего случаев коронавируса за день выявлено в Сургуте – 29 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 1 244 человека.

По информации Оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе от коронавируса умерли ещё 4 человека. С марта прошлого года от COVID-19 скончались 822 человека. За сутки вылечились 62 жителя региона, за весь период пандемии вылечились 58 285 жителей округа.

Из последних новостей: в Югре из-за роста заболеваемости увеличивается и количество коек для больных коронавирусом. Так, в окружной больнице Нягани открылось дополнительное отделение для приёма больных с коронавирусной инфекцией, а койки увеличились с 90 до 110 мест. А также лечение югорчане могут проходить на базе наркологического отделения по адресу Чернышова – 17 А. Также, до 210 коек увеличили и инфекционное отделение Нефтеюганска. Там, на сегодняшний день занято 155 мест.

В России за минувшие сутки выявлено 23 378 новых случаев коронавируса и зафиксировано 737 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 411 человек.