Погода в Югре на 7 июля 2021 года: местами кратковременный дождь

Погода в Югре на 7 июля 2021 года: местами кратковременный дожь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 7 июля 2021 года: температура воздуха днём +20, +25 °С, в западных районах до +30 °С, на востоке до +15 °С, ночью +7, +12 °С. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 7 – 12 м/с, днём порывы ветра до 15 – 17 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +22, +24 °С, ночью +8, +10 °С. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7 – 12 м/с.

Праздник, который отмечается в этот день, появился на Руси ещё в языческие времена, но его изначальное название неизвестно. Нынешнее название - Иван Купала. В этот день подмечали особые приметы погоды. Если в Иванову ночь небо было звёздным - ждали много грибов. Если выпадала сильная роса - это предвещало урожай огурцов.