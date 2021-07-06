В Няганской больнице развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19 Фото: Администрация Нягани

В связи с ухудшением обстановки с коронавирусом в Няганской окружной больнице развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19. Как сообщают в администрации города, в окружной больнице открылось дополнительное отделение для приёма больных с коронавирусной инфекцией, а койки увеличились с 90 до 110 мест.

Местные жители, а также пациенты Березовского и Октябрьского районов теперь смогут получать лечение на базе наркологического отделения по адресу Чернышова – 17 А. Там уже заканчивают подготовку перед приёмом стационарных больных. Известно, что в ближайшее время в стационар поступит 11 пациентов.

Медики утверждают, что болезнь легче предупредить, чем лечить, чтобы избежать тяжелых последствий от COVID-19 необходимо пройти вакцинацию. В субботу и в воскресенье прививку можно сделать в мобильном пункте в ТРЦ "Оазис Плаза" с 11:00 до 15:00. А с 12 июля возобновят работу процедурного кабинета по улице Уральская дом 1 кабинет №127. Кабинет работает по будням с 08:00 до 17:30 часов и в субботу с 8:00 до 13:00.