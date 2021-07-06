Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 июля 2021 года увеличилось на 154 человека Фото: pixabay.com

В Югре за прошедшие сутки зафиксировано и подтверждено 154 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. За весь период пандемии в округе выявлено 60 738 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3615,87 случая на 100 тысяч населения. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 8 случаев, 18-29 лет – 26 случаев, 30-49 лет – 73 случай, 50-64 лет – 31, старше 65 лет – 16. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 143 случаев, 11 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 поставлен диагноз пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 149 случаях, по 4 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 474 человек, сняты с наблюдения – 231 961 югорчанин. За сутки на COVID-19 обследовано 1 244 человека, всего прошли обследование 1 835 967 жителей региона.

Больше всего случаев коронавируса за день выявлено: в Сургуте – 29; Нижневартовске – 18; Нягани - 14 и Нефтеюганске - 12. Также подтверждены случаи заражения: в Советском районе – 11;Урае – 11;Югорске - 11; Лангепасе - 9; Мегионе - 7; Кондинском районе - 6;Октябрьском районе - 6; Сургутском районе - 5; Ханты-Мансийске – 4; Радужном - 4; Пыть-Яхе - 3; Нефтеюганском районе - 2; Нижневартовском районе - 1; Когалыме - 1.

Состояние 86 пациентов по-прежнему тяжёлое, 69 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса умерли ещё 4 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 822 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 62 человека, за весь период пандемии – 58 285 жителей Югры.

На сегодняшний день в России выявлено 5 658 672 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в том числе за последние сутки подтверждено 23 378 новых случая. За весь период выписано по выздоровлению 5 101 852 человек.