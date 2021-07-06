Курс на летнее обновление: МегаФон повысил скорость абонентам Югры

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МегаФон провел модернизацию порядка 50 телеком-объектов и увеличил пропускную способность сети в округе в 1,5 раза. Теперь абоненты могут загружать интернет-страницы, скачивать фильмы и вести прямые эфиры с еще большей скоростью и качеством сигнала. Улучшение параметров сети проведено в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.

Не обошли вниманием связисты и нефтегазовые месторождения: Тайлаковское (Сургутский район), Ачимовское (Нижневартовский район), Чистинное (Нижневартовский район). В среднем емкость и пропускная способность сети в этих местах увеличены на 20%, благодаря чему средняя скорость передачи данных сейчас достигает 32 Мб/с.

- Крупные города ХМАО сегодня охвачены высокоскоростным интернетом в полной мере. Новые объекты связи появляются на карте МегаФона, как результат совместных действий компании и потребности абонентов, а также на основе заявок нефтегазовых структур, работающих на месторождениях. Такое партнерство и обеспечивает качественное покрытие сетью там, где оно особенно важно и нужно,- отметил директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

Особое внимание инженеры МегаФона уделили резервным каналам. В два раза были расширены ветки Сургут-Ноябрьск, Сургут-Нижневартовск, Сургут-Салым, что значительно повысило надежность и бесперебойность работы сети.