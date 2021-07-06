Кражи и фиктивная прописка: в Югре зарегистрировано 62 преступления за сутки Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 62 преступления. Так, в Сургуте задержали ранее судимого мужчину, который залез через незапертую дверь в чужую квартиру и похитил телевизор. А в Нижневартовске сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего парня. Молодой человек решил угнать велосипед и теперь находится под подпиской о невыезде.

Жительница Мегиона фиктивно зарегистрировала у себя граждан Республики Узбекистан, но по факту жилье для проживания не предоставила.

В Советском район сотрудники уголовного розыска нашли 34-летнего вора, который украл дизельный двигатель , коробку передач и блок предохранителей с грузового автомобиля. Всё краденное оценено на 250 тысяч рублей. Мужчина под подпиской о невыезде.

По всем преступлениям возбуждены уголовные дела.