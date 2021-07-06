В Нижневартовске водителя занесло и он врезался в припаркованный автомобиль Фото: ГИБДД России

В Нижневартовске на улице Интернациональная 41-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг», не справился с управлением, его авто занесло и ударило об припаркованный на обочине автомобиль «Татра». В результате аварии водитель получил травмы, а его автомобиль превратился в металлолом.

Кроме того, на территории Югры сотрудники ГИБДД задержали 4 нетрезвых водителей и 9 – за отказ от медицинского освидетельствования. Один человек повторно попался пьяным за рулём Отметим, что за прошедшую неделю на дорогах округа задержан 141 водитель с признаками опьянения. Также, 14 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения и 32 – за нарушение требований к перевозке детей.

Югорские госавтоинспекторы призывают водителей выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния дороги, а также избегать резких ускорений и торможений.