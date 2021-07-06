Югорчанин стал победителем Всероссийской олимпиады школьников «Россети»

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Ученик из Сургута Илья Коваленко победил во Всероссийской олимпиаде школьников «Россети». Югорчанин оказался лучшим среди девятиклассников, а Иван Прокофьев из Тюмени занял третье место. В Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО организацией мероприятия занималась компания «Россети Тюмень».

От Тюменского макрорегиона на участие в олимпиаде заявились более 200 учеников девятых и десятых классов. К проекту подключились 18 школ, 4 гимназии и 3 лицея. На первом этапе старшеклассники выполняли задания, направленные на проверку уровня знаний по трём предметам: физике, математике и информатике. В финал проекта вышли 14 ребят, где решали прикладные задачи в области электроэнергетики.

В августе победители проекта поедут на Энергетическую проектную смену в детский лагерь «Орленок». К ним присоединятся еще 3 старшеклассника из Тюменской области, которые показали хорошие результаты, но не смогли победить в этом году.

По словам начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования «Россети Тюмень» Павла Юшко, победившие старшеклассники проявили недетский подход к выполнению финальных кейсов.

- Ребята продемонстрировали высокий уровень знаний и нелинейное мышление. Именно этого требуют от нас современные реалии: для развития энергетики нам необходимы высококвалифицированные, замотивированные и смелые новаторы. Участники олимпиады обладают этими качествами, – добавил представитель энергокомпании.

Олимпиада школьников «Россети» предоставляет участникам уникальную возможность испытать себя. Старшеклассники решают задачи с актуальной проблематикой современной электроэнергетики. Олимпиада является одним из этапов отбора и подготовки профессиональных кадров для крупнейшей электросетевой компании в мире.