В Нижневартовске задержали сбытчика гашиша и марихуаны Фото: УМВД России по г. Нижневартовску

В Нижневартовске задержали местного 34-летнего жителя в момент создания закладки. У мужчины нашли 10 полимерных пакетов с гашишем массой больше 9 граммов, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.

Также, во время обыска в квартире задержанного югорчанина нашли ещё около 60 пакетов с гашишем общей массой 60 граммов и небольшой свёрток бумаги с марихуаной. По словам наркосбытчика, он выбрал такой заработок, надеясь на лёгкие и быстрые деньги так как не имеет постоянной работы. Как выяснили сотрудники полиции, раньше молодой человек не попадался в поле зрение правоохранительных органов.

Против него возбуждено уголовное дело по статье "покушение на сбыт наркотиков".

Мы писали ранее, как югорчанина задержали при получении гашиша по почте. Конверт с наркотиком "приехал" в одно из почтовых отделений Октябрьского района.