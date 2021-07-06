Погода в Югре на 6 июля 2021 года: местами кратковременный дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 6 июля 2021 года: температура воздуха днём +19,+24 °С, местами +13,+18 °С, температура ночью +6,+11 °С. Переменная облачность. По западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, по западной половине ночью 4-9 м/с, днём 7-12 м/с, по восточной половине 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +19,+21 °С, ночью +8,+10 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днём 7-12 м/с.

Раньше, в этот день все жители деревн купались в реках, мылись в банях, употребляя при этом разные травяные сборы. Передавалась легенда о цветке папоротника, который распускается один раз в году, в эту волшебную ночь, и всего на несколько минут. Тот, кто его найдет, сможет стать провидцем и получит способность находить клады.