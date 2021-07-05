Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 июля 2021 года увеличилось на 151 человека Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба в Югре за минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 151 новый случай COVID-19 в 21 муниципалитете. За весь период пандемии зафиксирован 60 584 случая новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 112 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 142 случаях, по 11 контакт уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 160, сняты с наблюдения – 231 618 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследован 3 392 человека, всего прошли обследование 1 833 072 человека.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом за сутки выявлено: в Сургуте – 28; Ханты-Мансийске– 17; Нижневартовске – 16; Советском районе – 14 и Нягани – 13. Также случаи заражения за день подтверждены: в Нефтеюганске – 10; Урае – 9; Югорске – 8; Октябрьском районе – 5; Лангепасе – 5; Нижневартовском районе – 5; Кондинском районе – 4; Сургутском районе – 3; Мегионе – 3; Радужном – 3; Ханты-Мансийском районе – 2; Березовском районе – 2; Когалыме – 1; Нефтеюганском районе – 1; Покачах – 1.

В тяжёлом состоянии находятся 89 пациентов, 68 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 3 человека. За весь период пандемии в регионе от COVID-19 умерли 818 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 50 человек, за весь период пандемии вылечились 58 223 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 24 353 новых случая коронавируса и зафиксировано 654 летальных исхода, но при этом за день полностью выздоровели 14 540 человек.