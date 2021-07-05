В Югре задержали банкиров, которые "отмыли" больше 100 миллионов Фото: скриншот с видео пресс-службы УМВД России по ХМАО – Югре

В Югре задержали преступную группу, осуществляющая незаконную банковскую деятельность на территории округа. По информации пресс-службы УМВД по ХМАО, в начале 2017 года в Нижневартовске и Радужном преступники создали больше 100 подконтрольных им юридических лиц, которые "работали" таким образом, чтобы крупные фирмы могли уйти от уплаты налогов.

Фирмы «однодневки» получали от компаний деньги за мнимые сделки по выполнению услуг, чаще всего это налоговое и бухгалтерское сопровождение. Подозреваемые обналичивали перечисленные деньги и брали процент за предоставленные услуги, а оставшуюся часть переводов они отдавали заказчикам. В налоговой все эти организации официально зарегистрированы, но при этом предоставляли фиктивную отчётность. В результате злоумышленникам удалось заполучить доход на сумму свыше 100 миллионов рублей.

На сегодняшний день известно о троих подозреваемых, двое из них задержаны. Во время обысков правоохранители изъяли бухгалтерские документы, компьютеры, печати, электронные цифровые подписи, мобильные телефоны и банковские карты различных организаций.

Возбуждено уголовное дело, преступникам может грозить до 7 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.